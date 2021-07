Figlio colpisce il padre con un forcone durante un litigio in famiglia

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 11 luglio 2021)in: ililcon un. L’episodio è accaduto in un capanno agricolo a Castiglion Fibocchi. Il ferito è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Arezzo, mentre per l’aggressore è scattata la denuncia. Una discussione insfociata in una violenta aggressione, ililcon un. E’