Cuneo | madre e figlio morti in laboratorio panetteria | tragedia a Torre Mondovì

Ultime Notizie dalla rete : Cuneo madre

La tragedia a Torre di Mondovì. Stavano lavorando come ogni domenicae figlio, per aprire la panetteria,l'unica a Torre Mondovì, vicino. All'improvviso per cause ancora da accertare, ci sarebbe stata una fuga di monossido di carbonio, che li ha avvelenati. ...... nel laboratorio di una panetteria artigianale a Torre Mondovì (). Le vittime sono state trovate nella panetteria Manuello, in via Umberto I. Si tratterebbe die figlio.Tragedia in una panetteria di un piccolo paesino del Cuneese, Torre di Mondovì: madre e figlio muoiono intossicati dal ... un paesino di neanche cinquecento abitanti nella provincia di Cuneo in ...TORRE MONDOVÌ (CN) - Torre Mondovì, tragedia nel laboratorio di una panetteria artigianale, due morti per probabile avvelenamento.