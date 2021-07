Berrettini-Djokovic su TV8, Finale Wimbledon: orario, programma in chiaro, streaming (Di domenica 11 luglio 2021) Si disputerà oggi, 11 luglio, la partita più attesa dell’anno: la Finale di Wimbledon. Per la prima volta nella storia il protagonista sarà un tennista italiano ovvero Matteo Berrettini che troverà sulla sua strada il numero 1 del mondo Novak Djokovic. Un match nel quale l’azzurro proverà a ribaltare un pronostico abbastanza chiaro. Dal canto suo il tennista romano è conscio di avere i mezzi e le potenzialità per mettere in crisi il campione serbo, a patto che riesca a tenere per il più lungo tempo possibile un livello di gioco altissimo. L’importanza della posta in palio e l’indiscusso prestigio ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) Si disputerà oggi, 11 luglio, la partita più attesa dell’anno: ladi. Per la prima volta nella storia il protagonista sarà un tennista italiano ovvero Matteoche troverà sulla sua strada il numero 1 del mondo Novak. Un match nel quale l’azzurro proverà a ribaltare un pronostico abbastanza. Dal canto suo il tennista romano è conscio di avere i mezzi e le potenzialità per mettere in crisi il campione serbo, a patto che riesca a tenere per il più lungo tempo possibile un livello di gioco altissimo. L’importanza della posta in palio e l’indiscusso prestigio ...

