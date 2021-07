Temptation Island: Claudia e Ste squalificati? (Di sabato 10 luglio 2021) Questa nuova stagione di Temptation Island continua a stupire il pubblico a casa con tantissime sorprese. Secondo delle recenti indiscrezioni nella terza puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia una coppia potrebbe essere eliminata! Nel corso della seconda puntata di Temptation Island il pubblico ha dovuto dire addio ad una delle coppie, infatti Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti sono usciti dal programma. I due dopo un lungo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 10 luglio 2021) Questa nuova stagione dicontinua a stupire il pubblico a casa con tantissime sorprese. Secondo delle recenti indiscrezioni nella terza puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia una coppia potrebbe essere eliminata! Nel corso della seconda puntata diil pubblico ha dovuto dire addio ad una delle coppie, infatti Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti sono usciti dal programma. I due dopo un lungo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

sononatanera : Attendendo con ansia lunedì così ci sarà Temptation Island a ridare un senso a questo social - infoitcultura : Temptation Island: tutti pazzi per il tentatore casertano - infoitcultura : Temptation Island, Federico incredulo: Bisciglia ha un video per lui - infoitcultura : Temptation Island, Valentina: la velenosa frecciatina per Giulia - infoitcultura : Temptation Island, Valentina: la frecciatina alla single Giulia -