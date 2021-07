Superlega, Boban: «Vinceremo noi. Creata perché non fanno bene i conti» (Di sabato 10 luglio 2021) Boban torna sull’argomento Superlega: l’ex Milan non ha dubbi, la UEFA vincerà le battaglie legali con Juve, Real e Barcellona Zvonimir Boban, nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della situazione Superlega e delle battaglie legali. Superlega – «C’è una battaglia legale. E la Vinceremo. Quella reale e calcistica il calcio l’ha vinta contro chi vuole rovinarlo per farlo diventare un business, cancellando centosessant’anni di storia. Solo perché qualcuno non faceva bene i conti delle sue società dobbiamo rovinare il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021)torna sull’argomento: l’ex Milan non ha dubbi, la UEFA vincerà le battaglie legali con Juve, Real e Barcellona Zvonimir, nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della situazionee delle battaglie legali.– «C’è una battaglia legale. E la. Quella reale e calcistica il calcio l’ha vinta contro chi vuole rovinarlo per farlo diventare un business, cancellando centosessant’anni di storia. Soloqualcuno non facevadelle sue società dobbiamo rovinare il ...

