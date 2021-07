Sassuolo, Caputo: «Sono carichissimo. A tutta birra!» (Di sabato 10 luglio 2021) Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, ha lanciato un chiaro messaggio in vista della prossima stagione: le sue parole Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, ha lanciato un chiaro messaggio in vista della prossima stagione di Serie A. «Si scaldano i motori… Ecco i primi test in vista della partenza per il ritiro! carichissimo #atuttabirra», le sue dichiarazioni su Instagram. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021) Francesco, attaccante del, ha lanciato un chiaro messaggio in vista della prossima stagione: le sue parole Francesco, attaccante del, ha lanciato un chiaro messaggio in vista della prossima stagione di Serie A. «Si scaldano i motori… Ecco i primi test in vista della partenza per il ritiro!#abirra», le sue dichiarazioni su Instagram. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

VR17_Official : @aliabilityy Nel Sassuolo ne ha tirati quest’anno, quando non c’erano Berardi e Caputo. Più che altro mi chiedo per… - pidici2 : @snorristorluson l'unico più forte è Ciccio Caputo.... ma siamo lì... e ha finito per fare la riserva a Sassuolo...… - johndog_ : RT @DePaulTheGoat: #Sassuolo: #Locatelli è già venduto, si aspetta solo la fine dell'europeo per non distrarre il ragazzo. #Caputo firmerà… - DePaulTheGoat : #Sassuolo: #Locatelli è già venduto, si aspetta solo la fine dell'europeo per non distrarre il ragazzo. #Caputo fir… - eantoniopolonia : @Andrea842631710 poi vabbè, attacco Scamacca-Pinamonti-Caputo come trittico non è per nulla male per il Sassuolo, a… -