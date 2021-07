Londra, aggressione a colpi di machete sulla metro: “E’ stato il caos” (Di sabato 10 luglio 2021) Londra, 10 lug – Orrore a Londra dove ieri un uomo armato di un grosso machete ha colpito un passeggero lasciandolo con “metà della testa penzolante”. Un testimone ha descritto il momento come “assolutamente terrificante” . L’aggressione è avvenuta sulla Jubilee Line. Londra, il machete in metro La polizia dei trasporti britannica ha dichiarato di essere stata chiamata venerdì sera alle stazioni della metropolitana di Bond Street e Green Park nel centro di Londra per le segnalazioni di un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 10 luglio 2021), 10 lug – Orrore adove ieri un uomo armato di un grossohato un passeggero lasciandolo con “metà della testa penzolante”. Un testimone ha descritto il momento come “assolutamente terrificante” . L’è avvenutaJubilee Line., ilinLa polizia dei trasporti britannica ha dichiarato di essere stata chiamata venerdì sera alle stazioni dellapolitana di Bond Street e Green Park nel centro diper le segnalazioni di un ...

