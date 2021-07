Follonica, donna aggredita da un uomo armato di martello mentre rincasava con i nipoti. E’ in gravi condizioni. Ferito anche uno dei bambini (Di sabato 10 luglio 2021) Un uomo ha aggredito una donna a colpi di martello mentre stava rientrando in casa con i nipotini di 9 e 11 anni. E’ successo in tarda serata a Follonica, in provincia di Grosseto dove la vittima del gesto era in vacanza con i nipoti. La donna, 69 anni è stata trasferita in gravi condizioni con l’elisoccorso all’ospedale di Siena. Dopo l’operazione alla testa, è ricoverata in terapia intensiva neurologica e la prognosi resta riservata. anche uno dei nipoti è stato colpito ad una mano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Unha aggredito unaa colpi distava rientrando in casa con ini di 9 e 11 anni. E’ successo in tarda serata a, in provincia di Grosseto dove la vittima del gesto era in vacanza con i. La, 69 anni è stata trasferita incon l’elisoccorso all’ospedale di Siena. Dopo l’operazione alla testa, è ricoverata in terapia intensiva neurologica e la prognosi resta riservata.uno deiè stato colpito ad una mano ...

