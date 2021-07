Chiellini: “Mi sto godendo ogni attimo di questi ultimi anni della carriera” (Di sabato 10 luglio 2021) Giorgio Chiellini, capitano dell’Italia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inghilterra. “Ci stiamo godendo l’avventura, si respira qualcosa di diverso sin dall’inizio. Lo dico da tanto tempo, da quando ho deciso di continuare questo ciclo, credevo si potesse far bene. L’Europeo è stato rimandato, i giovani sono cresciuti e sono arrivati pronti per fare un grande Europeo. Qui c’era qualcosa di magico e speciale, adesso da tre centimetri siamo a due, adesso siamo all’ultimo. Episodio con Jordi Alba? Mi sto godendo ogni attimo di questi ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 luglio 2021) Giorgio, capitano dell’Italia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigiliagara contro l’Inghilterra. “Ci stiamol’avventura, si respira qualcosa di diverso sin dall’inizio. Lo dico da tanto tempo, da quando ho deciso di continuare questo ciclo, credevo si potesse far bene. L’Europeo è stato rimandato, i giovani sono cresciuti e sono arrivati pronti per fare un grande Europeo. Qui c’era qualcosa di magico e speciale, adesso da tre centimetri siamo a due, adesso siamo all’ultimo. Episodio con Jordi Alba? Mi stodi...

Advertising

KSport24 : Mourinho insiste e ha ragione, ma per molti bianconeri non è cosi, non so quante volte ho litigato su sto social pe… - Pantocrax : RT @Giuls27621128: Io sto con Denise???? #AzzurriPerDenise #DenisePipitone @chiellini @LucaVialli @Florenzi - woodoow : RT @Giuls27621128: Io sto con Denise???? #AzzurriPerDenise #DenisePipitone @chiellini @LucaVialli @Florenzi - RoriPie : RT @cippiriddu: Sto immaginando Mattarella che fa a Elisabetta ciò che Chiellini ha fatto a Jordi Alba. -