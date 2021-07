Cagliari, Simeone annuncia l’addio: “Ho 26 anni e devo alzare il mio livello” (Di sabato 10 luglio 2021) Le dichiarazioni rilasciate da Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari: in caso di addio, il club sardo potrebbe puntare su Gianluca Lapadula Leggi su mediagol (Di sabato 10 luglio 2021) Le dichiarazioni rilasciate da Giov, attaccante del: in caso di addio, il club sardo potrebbe puntare su Gianluca Lapadula

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Simeone Calciomercato Cagliari, se parte Simeone c'è Lapadula CAGLIARI - La priorità del Cagliari resta sempre quella di riportare in rossoblù Radja Nainggolan (ma servirà uno sforzo dell'...Semplici soltanto nel caso in cui dovesse essere ceduto Giovanni Simeone (...

Cagliari, Simeone: "Un anno importante. Andrei all'Atletico Madrid" Giovanni Simeone parla del suo futuro: ecco le parole dell'attaccante argentino anche su Romero, difensore dell'Atalanta Giovanni Simeone ha parlato a Radio Colonia nel corso della trasmissione 'Como te va?'. PROSSIMA STAGIONE - "Il prossimo anno sarà molto importante per me, ho 26 anni, è un momento nel quale devo alzare il mio ...

Cds - Simeone in partenza, per l'attacco piace Lapadula Calcio Casteddu Salgono le quotazioni di Lapadula, adesso piace al Cagliari L'attaccante del Benevento Gianluca Lapadula è finito nel mirino di alcuni club di serie A. Ieri si era parlato di Torino e Udinese, oggi sembra sia subentrato anche il Cagliari, ...

Calciomercato Cagliari, se parte Simeone c'è Lapadula I rossoblù pensano all'attaccante del Benevento in caso di addio del Cholito: su di lui anche Torino e Udinese ...

