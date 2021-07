Antonio Conte, difensore di Immobile: “Fa bene all’Italia. Anche Kane criticato a inizio Europeo” (Di sabato 10 luglio 2021) Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter ma Anche della Nazionale, ha voluto prendere le difese proprio dell’attaccante della Nazionale: Ciro Immobile. La punta della Lazio, infatti, è uno dei calciatori più criticati dai tifosi dell’Italia durante questi Europei: “È stato criticato dai media italiani, ma quello che penso io in realtà è che faccia bene alla squadra mettendo pressione ai difensori centrali. È dotato di un buono scatto, è sempre pronto ad attaccare la profondità, in special modo con la linea difensiva alta. L’Inghilterra dovrebbe fare tanta attenzione perché credo sia ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021), ex allenatore dell’Inter madella Nazionale, ha voluto prendere le difese proprio dell’attaccante della Nazionale: Ciro. La punta della Lazio, infatti, è uno dei calciatori più criticati dai tifosi dell’Italia durante questi Europei: “È statodai media italiani, ma quello che penso io in realtà è che facciaalla squadra mettendo pressione ai difensori centrali. È dotato di un buono scatto, è sempre pronto ad attaccare la profondità, in special modo con la linea difensiva alta. L’Inghilterra dovrebbe fare tanta attenzione perché credo sia ...

