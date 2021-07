Zhang agli azionisti: l’Inter non è in vendita (Di venerdì 9 luglio 2021) Steven Zhang non vuole lasciare dubbi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in un discorso di pochi minuti all’assemblea straordinaria dei soci, il presidente nerazzurro ha voluto chiarire il suo impegno a lungo termine con il club: l’Inter non è in vendita, non è un asset in dismissione di Suning. Le parole del presidente giungono L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) Stevennon vuole lasciare dubbi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in un discorso di pochi minuti all’assemblea straordinaria dei soci, il presidente nerazzurro ha voluto chiarire il suo impegno a lungo termine con il club:non è in, non è un asset in dismissione di Suning. Le parole del presidente giungono L'articolo

