Wimbledon 2021, Matteo Berrettini puó diventare n.3 nella classifica ATP Race in caso di accesso in finale (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteo Berrettini sta facendo la storia del tennis italiano. Il ragazzo romano ha riportato le racchette azzurre in semifinale a Wimbledon a distanza di 61 anni, affiancandosi ad un monumento dello sport tricolore come Nicola Pietrangeli, grazie al successo su Felix Auger-Aliassime. Oggi ha l'occasione di aggiornare ancora una volta gli almanacchi in un match alla portata come Hubert Hurkacz, e diventare il primo azzurro a calcare il campo centrale in finale. Sarebbe solo l'ennesimo coronamento di una stagione che sta confermando Matteo come uno dei giocatori più temibili ...

