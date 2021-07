Wimbledon 2021: Djokovic supera l’ostacolo Shapovalov e raggiunge Berrettini in finale (Di venerdì 9 luglio 2021) Novak Djokovic è il secondo finalista di Wimbledon 2021. Il serbo ha superato in tre set Denis Shapovalov ed ha raggiunto Matteo Berrettini in finale. 7-6 7-5 7-5 il punteggio dell’incontro, maturato dopo due ore e 47? di gioco, che ha spedito il numero uno al mondo all’atto conclusivo del torneo. Nonostante una prestazione più che positiva, il canadese non ha potuto far nulla contro lo strapotere del suo avversario ed è uscito di scena a testa alta. Terza finale consecutiva a Wimbledon per Nole, il quale avrà l’opportunità di difendere il ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) Novakè il secondo finalista di. Il serbo hato in tre set Denised ha raggiunto Matteoin. 7-6 7-5 7-5 il punteggio dell’incontro, maturato dopo due ore e 47? di gioco, che ha spedito il numero uno al mondo all’atto conclusivo del torneo. Nonostante una prestazione più che positiva, il canadese non ha potuto far nulla contro lo strapotere del suo avversario ed è uscito di scena a testa alta. Terzaconsecutiva aper Nole, il quale avrà l’opportunità di difendere il ...

