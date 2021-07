Variante Delta in crescita in 11 Regioni, Iss: “Sei passano da rischio basso a moderato” (Di venerdì 9 luglio 2021) La circolazione della Variante Delta è in aumento in Italia, anche se al momento “l’impatto della malattia Covid-19 sui servizi ospedalieri rimane minimo con tassi di occupazione in area medica e terapia intensiva ancora in diminuzione”. A rilevarlo è la bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss che viene reso noto nella giornata di oggi, 9 luglio 2021, come ormai accade ogni venerdì. Questa settimana il monitoraggio rileva un’incidenza dei casi settimanali ogni 100mila abitanti che da 9 sale leggermente a 11 e un Rt che dallo 0,63 passa a 0,66. Inoltre, mentre la scorsa settimana le Regioni erano tutte ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 luglio 2021) La circolazione dellaè in aumento in Italia, anche se al momento “l’impatto della malattia Covid-19 sui servizi ospedalieri rimane minimo con tassi di occupazione in area medica e terapia intensiva ancora in diminuzione”. A rilevarlo è la bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss che viene reso noto nella giornata di oggi, 9 luglio 2021, come ormai accade ogni venerdì. Questa settimana il monitoraggio rileva un’incidenza dei casi settimanali ogni 100mila abitanti che da 9 sale leggermente a 11 e un Rt che dallo 0,63 passa a 0,66. Inoltre, mentre la scorsa settimana leerano tutte ...

