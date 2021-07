Techetechetè Raffaella Carrà: lo speciale stasera in tv su Rai 1 (Di venerdì 9 luglio 2021) Techetechetè Raffaella Carrà è lo speciale in onda stasera in tv su Rai 1 in prima serata per celebrare la showgirl per eccellenza, scomparsa nei giorni scorsi. Scopri ospiti e anticipazioni. SCOPRI COSA C’È IN TV Venerdì 9 luglio Rai 1 omaggia Raffaella Carrà con uno speciale di Techetechetè realizzato per dedicare alla grande artista una prima serata in onda dalle 20:35 alle 22:00. Intitolata semplicemente “Raffaella” la puntata è curata da Salvo Guercio. Costruito seguendo la lunga e ricca carriera di ... Leggi su cubemagazine (Di venerdì 9 luglio 2021)è loin ondain tv su Rai 1 in prima serata per celebrare la showgirl per eccellenza, scomparsa nei giorni scorsi. Scopri ospiti e anticipazioni. SCOPRI COSA C’È IN TV Venerdì 9 luglio Rai 1 omaggiacon unodirealizzato per dedicare alla grande artista una prima serata in onda dalle 20:35 alle 22:00. Intitolata semplicemente “” la puntata è curata da Salvo Guercio. Costruito seguendo la lunga e ricca carriera di ...

Advertising

RaiUno : CAMBIO DI PROGRAMMAZIONE #Rai1 In ricordo di #RaffaellaCarrà, la programmazione di oggi #5luglio sarà la seguente:… - _Techetechete : Grazie #RaffaellaCarrà. Per noi sei e sempre sarai una stella che non smette di brillare. ?? Stasera, #5luglio, su… - _Techetechete : Stasera #5luglio cambio di programma: ricordiamo l’immensa #RaffaellaCarrà con “Tutti pazzi per Raffaella” di Salvo Guercio. - DrApocalypse : #Techetechetè, stasera puntatone di 90 minuti dedicato a Raffaella Carrà - trashtvstellare : Stasera su #Rai1 #TecheTecheTe dedicato a Raffaella dalle 20.30 alle 22.00. Dalle 22, invece, la replica di Top Dieci -

Ultime Notizie dalla rete : Techetechetè Raffaella Ascolti tv 8 luglio, vince A raccontare comincia tu: il podcast Access prime time Rai1 Techetechetè ha registrato 2.998.000 spettatori con il 15.5%. Canale 5 ... Rai3 Che Tempo Che Fa Ricorda Raffaella Carrà ha registrato 1.765.000 spettatori con il 9.4%. ...

Raffaella Carrà: i funerali in diretta. Japino ai fan: "Ricordatela in tutta Italia" Lo speciale stasera sulla Rai Questa sera Rai1 omaggia ancora una volta, nel giorno dei funerali, Raffaella Carrà con uno speciale di Techetechetè realizzato per dedicare alla grande artista una ...

Access prime time Rai1ha registrato 2.998.000 spettatori con il 15.5%. Canale 5 ... Rai3 Che Tempo Che Fa RicordaCarrà ha registrato 1.765.000 spettatori con il 9.4%. ...Lo speciale stasera sulla Rai Questa sera Rai1 omaggia ancora una volta, nel giorno dei funerali,Carrà con uno speciale direalizzato per dedicare alla grande artista una ...