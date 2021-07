Rider picchiato dopo Italia-Spagna a Cagliari, identificati dal video i primi ragazzi. L’abbraccio con scuse del sindaco (Di venerdì 9 luglio 2021) A tre giorni di distanza dall’aggressione del Rider, a Cagliari, durante i festeggiamenti per la vittoria della Nazionale Italiana nella semifinale Euro 2020, il sindaco Paolo Truzzu ha fatto sapere che la questura del capoluogo sardo è riuscita a identificare una parte degli aggressori. La polizia continua a lavorare sul materiale video – diventato virale sui social – dell’assalto al 51enne Alessandro Ghiani. Esiste solo un filmato dell’accaduto e non tutti i momenti ripresi sono nitidi. Ad ogni modo, per le persone riconosciute responsabili, dovrebbe scattare l’accusa di violenza privata. Se fosse per ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 luglio 2021) A tre giorni di distanza dall’aggressione del, a, durante i festeggiamenti per la vittoria della Nazionalena nella semifinale Euro 2020, ilPaolo Truzzu ha fatto sapere che la questura del capoluogo sardo è riuscita a identificare una parte degli aggressori. La polizia continua a lavorare sul materiale– diventato virale sui social – dell’assalto al 51enne Alessandro Ghiani. Esiste solo un filmato dell’accaduto e non tutti i momenti ripresi sono nitidi. Ad ogni modo, per le persone riconosciute responsabili, dovrebbe scattare l’accusa di violenza privata. Se fosse per ...

Advertising

Le0nida_ : RT @biasbowie02: tra il video del rider picchiato, la ragazza praticamente molestata, gli attacchi alle auto, le persone investite nella fo… - hemmjmpless : RT @chasingthestars: Sto tremando dalla rabbia per il rider picchiato a Cagliari, un signore con una dignità immensa. Lui non prova rabbia,… - sweetnjall : RT @biasbowie02: tra il video del rider picchiato, la ragazza praticamente molestata, gli attacchi alle auto, le persone investite nella fo… - Dorian221190 : @GerardoMoro2 @stanzaselvaggia Sta parlando del vandalismo alle macchine ai cassonetti dati alle fiamme e al ragazz… - xmidnightsvn : RT @diegovskij: se per una semifinale di calcio della gente è stata investita, un rider è stato picchiato, una ragazza è stata molestata, d… -