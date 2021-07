Rebus viaggi in Usa dall’Europa. Tutte le restrizioni per i turisti

(Di venerdì 9 luglio 2021) Il quotidiano americano The New York Times intitola un capitoletto del briefing di oggi "Perché gli europei non possonoare negli Stati Uniti?". Il giornale ricorda che gli americani sono in ...

Queste decisioni sarebbero state prese in base ai progressi della campagna vaccinale e all'andamento delle varianti che preoccupano gli esperti sanitari: "Ma i gruppi di pressione suihanno ...Primo giorno di"liberi" in Europa per chi ha il green pass. Variante Delta permettendo - visto che gli Stati membri possono sempre decidere di usare il freno d'emergenza previsto dalla Commissione europea per ...Resta ancora il divieto di viaggiare negli Stati Uniti per gli europei, nonostante dall’America si possa arrivare in Europa ...Non si sa come chiudere il bilancio 2020, segnato dalla perdita della causa da 8,8 milioni contro la stessa Provincia e dal rebus Nava ...