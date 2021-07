Operazione Timbro libera tutti | Eseguite 28 arresti per reato di assenteismo

Advertising

TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Di Antonio Aniello Barbati Napoli. - reportdifesa : Di Antonio Aniello Barbati Napoli. - leonardolapiana : RT @CislPaTp: Cisl su operazione fiamme gialle “Timbro libera tutti” @leonardolapiana “comportamenti che il sindacato condanna da sempre”… - LiveSicilia : Cisl su operazione ‘Timbro libera tutti’: “Comportamenti da condannare” - Valter41271244 : RT @antimafia2000: Operazione ''Timbro libera tutti'': eseguite 28 misure cautelari personali per assenteismo pubblici dipendenti https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione Timbro

"Esprimo un forte apprezzamento al comando provinciale della Guardia di Finanza per l'libera tutti'. Che mette in luce uno spaccato di una realtà che grava sul corretto funzionamento dei servizi alla città. Per questo l'amministrazione comunale si costituirà parte ...Non sappiamo come siano andate le cose, ma l'è stata gestita malissimo. E finisce col danneggiare per primo l'allenatore della ... Per, prolissità, riferimenti, polemiche. Soprattutto ...Le tante inchieste, le denunce e gli arresti non hanno messo fine al malcostume di tanti dipendenti pubblici che timbrano e non vanno a lavorare. Arriva da Palermo la nuova inchiesta sui furbetti ...Vittima, stavolta, è un medico, che in una puntuale testimonianza ha raccontato al giudice Gilda Del Borrello quanto le è accaduto. I rapporti sono iniziati in modo professional ...