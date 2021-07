La confusione dei 5 stelle sulle lungaggini processuali (e l'abuso d'ufficio) (Di venerdì 9 luglio 2021) Due battaglie politiche opposte portate avanti da esponenti dello stesso partito nel giro di un paio di giorni. È possibile? Sì. Parliamo di giustizia e in particolare del reato di abuso d’ufficio dove in casa 5 stelle c’è un po’ di confusione. Da una parte la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che è scesa in piazza con altri 600 sindaci per chiedere di rivedere e correggere le norme sulla responsabilità dei primi cittadini italiani. Dall’altra invece il Movimento 5 stelle che ha ottenuto l’allungamento dei tempi della prescrizione per alcuni reati contro la pubblica amministrazione inseriti nella riforma ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 luglio 2021) Due battaglie politiche opposte portate avanti da esponenti dello stesso partito nel giro di un paio di giorni. È possibile? Sì. Parliamo di giustizia e in particolare del reato did’dove in casa 5c’è un po’ di. Da una parte la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che è scesa in piazza con altri 600 sindaci per chiedere di rivedere e correggere le norme sulla responsabilità dei primi cittadini italiani. Dall’altra invece il Movimento 5che ha ottenuto l’allungamento dei tempi della prescrizione per alcuni reati contro la pubblica amministrazione inseriti nella riforma ...

La confusione dei 5 stelle sulle lungaggini processuali (e l'abuso d'ufficio) Da una parte sindaci come la Raggi in piazza: "Fateci lavorare". Dall'altra i 5 stelle al Governo esultano per aver allungato i tempi di prescrizione dei reati contro la Pa ...

