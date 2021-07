I dubbi dell'Anm sui tempi. "Servono norme transitorie" (Di venerdì 9 luglio 2021) "Ancora non conosciamo i testi degli emendamenti che saranno portati in Cdm, conosciamo i lavori della commissione ministeriale. E ci sembra di capire che l'indirizzo sia quello della prescrizione processuale" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 luglio 2021) "Ancora non conosciamo i testi degli emendamenti che saranno portati in Cdm, conosciamo i lavoria commissione ministeriale. E ci sembra di capire che l'indirizzo sia quelloa prescrizione processuale"

Ultime Notizie dalla rete : dubbi dell Giustizia, nessuna obiezione Lo stesso fa Italia Viva che avanza dubbi sull'allungamento dei tempi che portano alla prescrizione ... Il testo dovrà superare la prova dell'Aula, quindi anche la prova M5s i cui parlamentari lamentano ...

Come bloccare Meet ... premi sulla barra di sinistra che ti verrà mostrata e, tra gli effetti dell'estensione, fai clic ... In caso di dubbi o problemi, oppure per maggiori informazioni sull'utilizzo di questo strumento, ...

Mr. Corman, i dubbi dell'artista Joseph Gordon-Levitt nel nuovo trailer Mr. Corman Ciak Magazine Iacopino, 5 stelle: «Lo Sporting? La spada di Damocle dell’amministrazione» Dopp il Partito Democratico, anche i Pentastellati criticano l'oeprato di sindaco e accessore dopo la cacciata di Sport Management ...

L'incidente in bici al giornalista Valerio Pasquetti, la famiglia ha dubbi sulla versione della caduta RIETI - «Pronti a sporgere denuncia contro ignoti: la caduta di Valerio dalla bicicletta non ci convince». Sono passati cinque giorni da quando il professore e giornalista ...

