Giustizia, con la riforma di Cartabia e Draghi sarà il Parlamento a indicare ai pm (con una legge) i criteri sui reati da perseguire (Di venerdì 9 luglio 2021) Chissà quando è successo che l'Europa ha chiesto all'Italia di sottomettere i giudici alla politica. A leggere le dichiarazioni di Mario Draghi e Marta Cartabia pare che sia stata l'Ue a chiederci di riformare in questo modo il nostro processo penale. Ma in realtà Bruxelles ci ha semplicemente chiesto di velocizzare i processi e diminuire l'arretrato. A leggere le bozze della legge delega licenziata giovedì sera dal Consiglio dei ministri, invece, si scopre che il governo intende, non si capisce per quale motivo, riconoscere al Parlamento la possibilità di ...

