Follonica | nonna in vacanza presa a martellate senza un perché | è grave | nipotino ferito

(Di venerdì 9 luglio 2021)(Grosseto), 9 luglio 2021 - Una vicenda che sconvolge una città . In una meta di villeggiatura di tanti appassionati del mare.è sotto choc per l'aggressione che nella sera di ...

Advertising

qn_lanazione : Nonna in vacanza presa a martellate: è grave, ferito anche il nipotino. Un arresto - toscanamedianew : Aggredisce nonna e nipoti, lo blocca un vicino | Cronaca FOLLONICA -

Ultime Notizie dalla rete : Follonica nonna

La Nazione

è sotto choc per l'aggressione che nella sera di giovedì 8 luglio ha coinvolto unae il suo nipotino. Presi a martellate da uno sconosciuto, apparentemente senza un motivo. Accade in ...- Non ha agito con un movente preciso ma a causa di uno stato psichiatrico verosimilmente alterato l'uomo di 34 anni, originario del Burkina Faso, che ieri, intorno a mezzanotte, ha ...In una meta di villeggiatura di tanti appassionati del mare. Follonica è sotto choc per l'aggressione che nella sera di giovedì 8 luglio ha coinvolto una nonna e il suo nipotino. Presi a martellate da ...Si tratta di una assurda e finora inspiegabile aggressione quella avvenuta nelle scorse ore ai danni di una donna e dei suoi due nipotini minorenni colpiti con un martello e feriti davanti alla loro a ...