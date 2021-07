Diretta Berrettini-Hurkacz 2-1 live (6-3 6-0 6-7). L'azzurro va a servire per il match (5-4) (Di venerdì 9 luglio 2021) 4° SET 5 - 45-4 - Annulla un match point il polacco, che allunga il match mandando Berrettini a servire per la fiinale5-3 - Tiene il servizio Berrettini, ancora una volta... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 9 luglio 2021) 4° SET 5 - 45-4 - Annulla unpoint il polacco, che allunga ilmandandoper la fiinale5-3 - Tiene il servizio, ancora una volta...

Advertising

repubblica : ?? Tennis, storico Matteo Berrettini: batte il polacco Hurkacz in quattro set ed e' il primo italiano in finale a Wi… - SuperTennisTv : ?? #Wimbledon ???? Berrettini ?? Hurkacz 6-3 6-0 Matteo è sopra di due set! Resta aggiornato con il live blog sul no… - SuperTennisTv : ?? #Wimbledon ???? Berrettini ?? Hurkacz 6-3 Matteo si aggiudica il primo set! Resta aggiornato con il live blog sul… - SHohenzollern : RT @repubblica: ?? Tennis, storico Matteo Berrettini: batte il polacco Hurkacz in quattro set ed e' il primo italiano in finale a Wimbledon… - Bordnassela : RT @repubblica: ?? Tennis, storico Matteo Berrettini: batte il polacco Hurkacz in quattro set ed e' il primo italiano in finale a Wimbledon… -