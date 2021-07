Conte rompe il silenzio dopo la stoccata di Mourinho (Di venerdì 9 luglio 2021) Antonio Conte torna a parlare dopo un lungo silenzio: le parole dell’ex Inter arrivano dopo la stoccata di Mourinho Antonio Conte torna a parlare. Lo fa sulla ‘Gazzetta dello Sport’ per elogiare Roberto Mancini e la sua Italia arrivata in finale ad Euro 2020. Anticipa i temi della gara contro l’Inghilterra l’ex allenatore dell’Inter e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 9 luglio 2021) Antoniotorna a parlareun lungo: le parole dell’ex Inter arrivanoladiAntoniotorna a parlare. Lo fa sulla ‘Gazzetta dello Sport’ per elogiare Roberto Mancini e la sua Italia arrivata in finale ad Euro 2020. Anticipa i temi della gara contro l’Inghilterra l’ex allenatore dell’Inter e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FantaMasterApp : 'Conte rompe il silenzio: la rivelazione su Bonucci, Chiellini e Donnarumma' - GennaroSpinaa : @_IlBoris @_enz29 Ma se Enzo mi dice che i titolari sono più forti ci posso stare, visto che con Conte in panchina… - Arturoarthuren : @stevevicrn @AlfonsoTax2 Concordo su tutto. In fin dei conti si sapeva che con Conte non puoi progettare. Lo prendi… - NemesiBg : RT @the_highsparrow: Ma se #ItaliaMorta fa brillare il #DdlZan come ha fatto con il governo #Conte, poi ci rompe i coglioni per mesi con il… - annamariavasile : RT @the_highsparrow: Ma se #ItaliaMorta fa brillare il #DdlZan come ha fatto con il governo #Conte, poi ci rompe i coglioni per mesi con il… -