MilanoSpia : Alberto Genovese, chiusa l’inchiesta sulle violenze sessuali: l’imprenditore va verso il processo… - LiveSicilia : Sistema Siracusa, ultimo atto: inchiesta chiusa - giornaleradiofm : Approfondimenti: Chiusa inchiesta su Genovese, imprenditore verso processo: (ANSA) - MILANO, 09 LUG - La Procura di… - andreastoolbox : Chiusa inchiesta su Genovese, imprenditore verso processo - Rai News - AnsaLombardia : Chiusa inchiesta su Genovese, imprenditore verso processo. Per due casi violenza sessuale su ragazze stordite con d… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiusa inchiesta

La Procura di Milano ha chiuso le indagini, in vista della richiesta di processo, per l'imprenditore del web Alberto Genovese per le presunte v iolenze sessuali ai danni di una 18enne il 10 ottobre ...Caso Alberto Genovese , c'è una nuova svolta: stando a quanto si apprende da fonti giornalistiche è stata da pocol'della Procura di Milano a carico dell'imprenditore partenopeo, ma meneghino di adozione, che ora si avvia verso il processo. A suo carico, come noto, le accuse per le presunte ...Chiusa inchiesta su Alberto Genovese, l’imprenditore verso il processo. La Procura di Milano ha chiuso le indagini su Alberto Genovese. La magistratura si propone di rinviare a processo l’imprenditore ...È accusato di aver abusato di due donne, una 18enne il 10 ottobre scorso a Milano nel suo attico di lusso, «Terrazza sentimento», e di una 23enne il 10 luglio 2020 a Ibiza ...