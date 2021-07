Caos in Serie B e Serie C | 6 squadre non ammesse ai campionati | può partire la corsa al ripescaggio

(Di venerdì 9 luglio 2021) Si preannuncia un’estate caldissima per quanto riguarda le iscrizioni ai prossimiitaliani, in particolar modo sono emerse delle defezioni inB eC. E’ arrivato nelle ultime ore il verdetto Covisoc sulle domande presentate dai club, la Commissione di vigilanza ha riscontrato delle criticità nella domanda presentata dal Chievo inB, più altre 5del campionato diC. Il club del presidente Campedelli è convinto di essere in regola e ha deciso di presentare ricorso, avrà 5 giorni di ...

Advertising

NotiziarioC : Caos San Luca: la società calabrese consegna il titolo al sindaco - franbu67 : RT @anto_main: @glmdj Ora bisognerebbe chiedere una cosa a #Gravina: Ma se la #Salernitana tra sei mesi dovesse uscire dalla serie A , lo s… - anto_main : @glmdj Ora bisognerebbe chiedere una cosa a #Gravina: Ma se la #Salernitana tra sei mesi dovesse uscire dalla serie… - zazoomblog : Caos Serie B Chievo Verona non ammesso: il Cosenza spera nel ripescaggio - #Serie #Chievo #Verona #ammesso: - zazoomblog : Caos Serie B Chievo Verona non ammesso: il Cosenza spera nel ripescaggio - #Serie #Chievo #Verona #ammesso: -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Serie

Stretto web

al Chievo. È stata respinta l'iscrizione del club veneto al campionato diB 2021 - 2022 . La società del presidente Luca Campedelli ha già annunciato il ricorso per evitare l'esclusione ...Si può dire, alla luce di quello che abbiamo illustrato, che la nuovaper la gestione da ... Abbiamo ad esempio soluzioni industriali e la parte di Smart Managed risolve il problema delche ...Caos al Chievo. È stata respinta l’iscrizione del club veneto al campionato di serie B 2021-2022. La società del presidente Luca Campedelli ha già annunciato il ricorso per evitare l’esclusione ..."Chievo, Novara, Carpi, Casertana, Sambenedettese e Paganese non ammesse ai rispettivi campionati: avranno tempo fino a martedì per regolarizzare la situazione": ...