Bruschette di melanzane

(Di venerdì 9 luglio 2021) Le sono un antipasto fresco estivo, da preparare quasi senza cucinare, basta infatti grigliare velocemente lee tostare le fette di pane (potete farlo nella stessa padella delle, o, se vi piace il pane morbido potete anche non grigliarlo). Un’idea di presentazione che vi suggeriamo, dato che questesono preparate con il pancarrè, è quella di tagliare il pancarrè con un coppapasta tondo, in modo che sia quasi della stessa dimensione della fetta di melanzana. Se ne preparate in abbondanza possono essere un secondo piatto o un contorno ricco. Ricordate che nellebisogna abbondare ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bruschette melanzane

RicettaSprint

... ossia le. Innanzitutto tagliamo del salmone fresco a strisce e lasciamolo marinare per ... Ora sciacquiamo e lasciamo asciugare le fette di, e poi cuociamole in padella da entrambi ...di, sono facilissime e fresche, perfette per l'estate! Sì preparano in pochissimo tempo e con pochi ingredienti:, pomodorini freschi e basilico. Le ho chiamate ...Subito in tavola una parmigiana di melanzane, una varietà di bruschette, cozze gratinate e fior di latte con alici cetaresi. Subito dopo gli antipasti, è toccato ai primi, dove ha trionfato lo gnocco ...