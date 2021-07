Bonucci: "Wembley non fa paura, vogliamo fare qualcosa di storico. Inghilterra favorita? Chiacchiere" (Di venerdì 9 luglio 2021) La conferenza stampa di Leonardo Bonucci in vista della finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Italia. Leggi su 90min (Di venerdì 9 luglio 2021) La conferenza stampa di Leonardoin vista della finale di Euro 2020 trae Italia.

Advertising

SkySport : Italia, Bonucci: 'Giocare a Wembley non ci spaventa, vogliamo scrivere la storia' ? #ItaliaInghilterra FINALE EURO… - carlo112244 : RT @tuttosport: #Italia, #Bonucci: 'Arbitro? Nessuna paura, Wembley non ci spaventa' - Juventustagram : RT @90minItalia: La conferenza stampa di Leonardo Bonucci in vista della finale #Euro2020 tra #Inghilterra e #Italia - 90minItalia : La conferenza stampa di Leonardo Bonucci in vista della finale #Euro2020 tra #Inghilterra e #Italia - infoitsport : Bonucci su Italia-Inghilterra: «Mattarella a Wembley ci fa felici, se vinceremo festeggiate in sicurezza» -