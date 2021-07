Basket: EuroCup 2021-2022, sorteggio dei gironi effettuato. Virtus Bologna, Reyer Venezia e Trento al via con il nuovo format (Di venerdì 9 luglio 2021) Si è tenuto poco fa il sorteggio dell’edizione 2021-2022 di EuroCup, che vede sostanziali novità nelle modalità di svolgimento e anche nel numero di squadre, che diventano 20. Tra di loro, tre italiane, Virtus Segafredo Bologna, Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trento. Questi i due raggruppamenti, che partiranno nella loro fase agonistica dal 20 ottobre: Gruppo A: MoraBanc Andorra, Lokomotiv Kuban Krasnodar, Joventut Badalona, Partizan NIS Belgrado, Lietkabelis Panevezys, Dolomiti Energia Trento, Boulogne ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) Si è tenuto poco fa ildell’edizionedi, che vede sostanziali novità nelle modalità di svolgimento e anche nel numero di squadre, che diventano 20. Tra di loro, tre italiane,Segafredo, Umanae Dolomiti Energia. Questi i due raggruppamenti, che partiranno nella loro fase agonistica dal 20 ottobre: Gruppo A: MoraBanc Andorra, Lokomotiv Kuban Krasnodar, Joventut Badalona, Partizan NIS Belgrado, Lietkabelis Panevezys, Dolomiti Energia, Boulogne ...

