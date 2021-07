Baldur's Gate 3 riceverà a breve la Patch 5 che introdurrà importanti aggiornamenti (Di venerdì 9 luglio 2021) Durante il recente live show Panel From Hell, Larian ha svelato alcuni dei principali aggiornamenti e miglioramenti previsti con la Patch 5 di Baldur's Gate 3 in arrivo la prossima settimana. La Patch 5 espanderà l'ampiezza e la profondità di Baldur's Gate 3. A partire da martedì 13 luglio, i giocatori scopriranno nuove meccaniche, tonnellate di combattimenti e miglioramenti all'IA, aggiornamenti visivi ad armi e filmati, una maggiore attenzione al gioco di ruolo e altro ancora. Aspettatevi anche di fare un passo verso la scoperta dei misteri di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 luglio 2021) Durante il recente live show Panel From Hell, Larian ha svelato alcuni dei principalie miglioramenti previsti con la5 di's3 in arrivo la prossima settimana. La5 espanderà l'ampiezza e la profondità di's3. A partire da martedì 13 luglio, i giocatori scopriranno nuove meccaniche, tonnellate di combattimenti e miglioramenti all'IA,visivi ad armi e filmati, una maggiore attenzione al gioco di ruolo e altro ancora. Aspettatevi anche di fare un passo verso la scoperta dei misteri di ...

