Apollo 13 | Ron Howard? Primo della classe | quasliasi cosa tocchi

(Di venerdì 9 luglio 2021)13 Iris ore 21. Con Tom Hanks, Ed Harris e Kevin Bacon. Regia di Ron. Produzione USA 1995. Durata: 2 ore e 20 minuti LA TRAMA Nell'aprile del 1971 l'astronavediretta alla Luna a causa di un'avaria rischiò di perdersi nello spazio. "Houston, abbiamo un problema" fu la laconica invocazione di soccorso da parte dei tre astronauti. Iniziò un'epica lotta per la sopravvivenza dei tre. Finì tutto bene. Ma quanta paura in tutto il mondo. PERCHÈ VEDERLO Perché Ronrimane unqualsiasi...

13 (1995) Il blockbuster diretto daHoward è diventato fin da subito un classico del cinema anni '90, un prodotto solidissimo e arioso, con interpreti che abbracciano e impersonano lo ...Rocky, pugile dei bassifondi di Philadelphia, accetta la sfida del campioneCreed. (SKY ... ConPerlman (PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314) La Maledizione dello Scorpione di Giada ...Aneddoti e curiosità poco note sul pluripremiato attore, regista e produttore (Premio Oscar per «Philadelphia» e «Forrest Gump») nato il 9 luglio 1956 a Concord, in California ...Il protagonista di Footloose e Apollo 13 compie oggi 63 anni. Oltre a questi titoli abbiamo selezionato altri tre film in streaming per rendergli omaggio.