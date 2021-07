Spalletti punta tutto sulla Champions: “Sarà la mia ossessione” (Di giovedì 8 luglio 2021) Spalletti sui prossimi obiettivi del Napoli Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Luciano Spalletti ha ribadito i prossimi obiettivi del Napoli già prefissati da … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 8 luglio 2021)sui prossimi obiettivi del Napoli Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Lucianoha ribadito i prossimi obiettivi del Napoli già prefissati da … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, PRESENTAZIONE SPALLETTI IL MISTER PARLA CHIARO, ECCO IL VERO OBIETTIVO DEGLI AZZURRI. I TIFOSI IMPAZZISCONO… - mar_aie : RT @sydbarrett76: ma perchè non se danno loro due una punta pe menasse e noialtri annamo oltre? #Totti #Spalletti - Robydaen : RT @sydbarrett76: ma perchè non se danno loro due una punta pe menasse e noialtri annamo oltre? #Totti #Spalletti - sydbarrett76 : ma perchè non se danno loro due una punta pe menasse e noialtri annamo oltre? #Totti #Spalletti - tuttonapoli : Spalletti punta la Champions: 'Sarà la mia ossessione! Napoli forte, ma il mio sarà diverso' -