Napoli, Spalletti carico, contatti continui con Guntoli: " Tre acquisti e saremo da scudetto" (Di giovedì 8 luglio 2021) Napoli, Luciano Spalletti è pronto per la nuova avventura in maglia azzurra. dopo due anni di stop l'ex tecnico di Roma e Inter ha voglia di vincere e di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Spalletti ha fatto sapere a De Laurentiis che la rosa attuale è più che competitiva, ma le esigenze di bilancio spingono alcune scelte. Il tecnico è in continuo contatto con De Laurentiis e Giuntoli, secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Spalletti avrebbe indicato tre giocatori. "Spalletti ritorna dopo due anni di assenza dalla Serie A. L'ultima esperienza, all'Inter, l'aveva ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spalletti Napoli, Jorginho diventa motivo di riflessione. Si nascondono altre storie Collaborerà Spalletti indovinando le scelte tecniche in entrata e uscita? Il Nuovo Napoli è tutto qui. Una frase del presidente è da condividere. Sono tutti cedibili con offerte adeguate. È ...

Gazzetta: il complicatissimo rinnovo di Insigne potrebbe essere la spina nel fianco di Spalletti Ma la rottura, data la distanza tra domanda e offerta, è probabile Oggi a Castel Volturno ci sarà la presentazione ufficiale di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Il tecnico, scrive la ...

Napoli, la conferenza stampa di Spalletti in diretta La Repubblica Calciomercato Napoli: idea Zakaria per il centrocampo Calciomercato Napoli: Denis Zakaria il nome nuovo. Il Napoli potrebbe acquistare dal Borussia Mönchengladbach il centrocampista svizzero Denis Zakaria. Nell'ultima stagione in Ge ...

TuttoSport – La rosa attuale già ha convinto Luciano Spalletti Luciano Spalletti sarebbe già entusiasta della rosa attuale degli ... Oggi si terrà la sua prima conferenza stampa da allenatore del Napoli e le risposte alle domande sul mercato saranno fondamentali ...

