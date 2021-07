La California non ha stabilito «di non caricare» le auto elettriche durante le ondate di calore (Di giovedì 8 luglio 2021) Il 22 giugno 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un tweet pubblicato il 21 giugno 2021 in lingua inglese insieme alla sua traduzione in italiano. Si legge: «La California ha appena detto a tutti di non caricare le proprie auto elettriche a causa della mancanza di energia». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. A giugno un’ondata di calore ha colpito gli Stati Uniti occidentali, compreso lo Stato della California con temperature arrivate a sfiorare i 50 gradi. Di conseguenza, il gestore della rete elettrica dello Stato – la ... Leggi su facta.news (Di giovedì 8 luglio 2021) Il 22 giugno 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un tweet pubblicato il 21 giugno 2021 in lingua inglese insieme alla sua traduzione in italiano. Si legge: «Laha appena detto a tutti di nonle propriea causa della mancanza di energia». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. A giugno un’ondata diha colpito gli Stati Uniti occidentali, compreso lo Stato dellacon temperature arrivate a sfiorare i 50 gradi. Di conseguenza, il gestore della rete elettrica dello Stato – la ...

Advertising

LorenzoMaggi15 : Lo Stato della California ha ripristinato l'uso della mascherina per tutti i dipendenti, vaccinati e non. Aveva tol… - MrCacco02 : @rob_milano @RaiNews innanzi tutto la legge parli di 14enni questa è un'altra fakenews smentita quando non si hanno… - rob_milano : @MrCacco02 @RaiNews La recente Legge #Wiener in California, baluardo Dem, è emblematica dell'interesse LGBT circa l… - JustCommonSens3 : @DanieleBerghino @_Claudio_C_ @iuvinale_n @Masssimilianoo Certo, il fatto che il foro di competenza sia per Twitter… - lorenzogps : poi c'è il cile, l'Oregon la california, l'australiana il sud africa, sai se non accetti tu, arrivederci -