Gli utenti di Twitter in India hanno perso l’immunità legale sui loro contenuti (Di giovedì 8 luglio 2021) I rapporti tra Twitter e il governo Indiano sono tesi, e la piattaforma deve ancora soddisfare le nuove e controverse regole delle autorità locali sui social network (foto: Unsplash)C’è un nuovo capitolo nella vicenda del braccio di ferro che continua da mesi tra le autorità Indiane e Twitter. Il governo Indiano ha dichiarato ufficialmente davanti all’Alta corte di New Delhi che Twitter non godrà più di protezione per i contenuti pubblicati dai suoi utenti in India. In altre parole, il social di microblogging ha perso ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) I rapporti trae il governono sono tesi, e la piattaforma deve ancora soddisfare le nuove e controverse regole delle autorità locali sui social network (foto: Unsplash)C’è un nuovo capitolo nella vicenda del braccio di ferro che continua da mesi tra le autoritàne e. Il governono ha dichiarato ufficialmente davanti all’Alta corte di New Delhi chenon godrà più di protezione per ipubblicati dai suoiin. In altre parole, il social di microblogging ha...

