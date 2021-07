George Clooney è tornato a Como insieme ad Amal (Di giovedì 8 luglio 2021) Il legame tra George Clooney e l’Italia è ormai ben noto. Non è la prima volta, infatti, che il divo sceglie di celebrare il 4 luglio, l’Indipendence Day americano, sul lago di Como. Visto il periodo attuale, tuttavia, la sua presenza nella località nostrana è ancora più importante. Dopo un’assenza di circa un anno, dovuta … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 8 luglio 2021) Il legame trae l’Italia è ormai ben noto. Non è la prima volta, infatti, che il divo sceglie di celebrare il 4 luglio, l’Indipendence Day americano, sul lago di. Visto il periodo attuale, tuttavia, la sua presenza nella località nostrana è ancora più importante. Dopo un’assenza di circa un anno, dovuta … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

