Covid, la variante Epsilon fa paura: le sue caratteristiche (Di giovedì 8 luglio 2021) Non è solo la variante Delta a preoccupare le autorità scientifiche: la mutazione del Covid-19 denominata Epsilon sarebbe più pericolosa poiché maggiormente resistente agli anticorpi. Credit: Hector Vivas/Getty ImagesMentre la campagna di vaccinazione anti-Covid procede spedita per l'immunizzazione della popolazione, il mondo della scienza continua a sequenziare e tenere d'occhio le mutazioni del virus. Ad oggi, secondo i dati pubblicati dalle autorità sanitarie, sono state isolate complessivamente undici varianti del coronavirus. Tra queste non tutte destano preoccupazione: attualmente quella più diffusa ...

