Camera ardente in Campidoglio | l’omaggio di Roma alla Carrà

Una semplice bara di legno, proprio come quella di papa Wojtyla. Sopra un mazzo di rose gialle. Il feretro arriva in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, circondato dall'infinito affetto che Raffaella Carrà continua a generare dopo la morte improvvisa. La Camera ardente della regina della televisione italiana rimarrà aperta per tutto domani fino a mezzanotte (dalle ore 8 -12 e 18-24). I funerali si terranno venerdì alle 11 presso l'Ara Coeli del Campidoglio. Ad accogliere le spoglie dell'icona tv la sindaca di Roma Virginia Raggi.

