Wonder Woman 3, arriva la conferma che è in fase di sviluppo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Wonder Woman 3, ad oggi, è ancora in fase di sviluppo. Nonostante la Warner Bros non abbia più condiviso nessun tipo di aggiornamento relativi al progetto, il tutto stato confermato da uno dei produttori del film conferma la notizia. Dopo l’annuncio del sequel, avvenuto a dicembre 2020, i fans sono in attesa di vedere le nuove avventure di Diana Prince. Ma l’attesa ancora ci sarà per un po’. Infatti, Gal Gadot e Patty Jenkins saranno prima impegnate sul set del film dedicato alla figura di Cleopatra e la regista sarà inoltre a lavoro su Rogue Squadron, il lungometraggio che fa parte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021)3, ad oggi, è ancora indi. Nonostante la Warner Bros non abbia più condiviso nessun tipo di aggiornamento relativi al progetto, il tutto statoto da uno dei produttori del filmla notizia. Dopo l’annuncio del sequel, avvenuto a dicembre 2020, i fans sono in attesa di vedere le nuove avventure di Diana Prince. Ma l’attesa ancora ci sarà per un po’. Infatti, Gal Gadot e Patty Jenkins saranno prima impegnate sul set del film dedicato alla figura di Cleopatra e la regista sarà inoltre a lavoro su Rogue Squadron, il lungometraggio che fa parte ...

Advertising

SabrinaFerrero3 : Dice il Burascotto della Fortuna / Wonder Woman - dispera65 : @Irena67516527 Ahahah e gia' ma evidentemente Rambo no ma Wonder Woman si - cinemaniaco_fb : ?????????????? Wonder Woman 3: il film è ancora in fase di sviluppo - msarigu72 : @il_Maggiore Wonder Woman compirà 69 anni tra tre settimane ?? - ohmyyblanchett : 5. Wonder Woman è la più bella eroina di sempre -

Ultime Notizie dalla rete : Wonder Woman Castelnovo Monti: nuova edizione per gli spettacoli "Sotto le stelle?un palco" Giovedì 15 luglio è la volta di 'Wonder Woman ritorna a casa', scritto, diretto e interpretato da Francesca Bianchi, con la partecipazione del maestro Cesare Carretta, che si terrà al Centro Sociale. ...

Wonder Woman 3: il film è ancora in fase di sviluppo Wonder Woman 3 è ancora in fase di sviluppo , nonostante i vertici di Warner Bros non abbiano più condiviso aggiornamenti relativi al progetto dopo l'annuncio del nuovo sequel avvenuto a dicembre 2020.

Wonder Woman 1984: tutto quello che c’è da sapere sul film TPI “Black Widow” è tre film in uno I Marvel Studios volevano il Wakanda del genere femminile, ma non ci siamo: non arriva ai livelli del primo Wonder Woman. Tutt’altro: le scelte di emancipazione e di potenziamento di genere ricordano ...

Wonder Woman 3: il film è ancora in fase di sviluppo Wonder Woman 3 è ancora in fase di sviluppo, nonostante i vertici di Warner Bros non abbiano più condiviso aggiornamenti relativi al progetto dopo l'annuncio del nuovo sequel avvenuto a dicembre ...

Giovedì 15 luglio è la volta di 'ritorna a casa', scritto, diretto e interpretato da Francesca Bianchi, con la partecipazione del maestro Cesare Carretta, che si terrà al Centro Sociale. ...3 è ancora in fase di sviluppo , nonostante i vertici di Warner Bros non abbiano più condiviso aggiornamenti relativi al progetto dopo l'annuncio del nuovo sequel avvenuto a dicembre 2020.I Marvel Studios volevano il Wakanda del genere femminile, ma non ci siamo: non arriva ai livelli del primo Wonder Woman. Tutt’altro: le scelte di emancipazione e di potenziamento di genere ricordano ...Wonder Woman 3 è ancora in fase di sviluppo, nonostante i vertici di Warner Bros non abbiano più condiviso aggiornamenti relativi al progetto dopo l'annuncio del nuovo sequel avvenuto a dicembre ...