Wimbledon 2021, Berrettini scrive la storia e vola in semifinale: Auger-Aliassime battuto in quattro set (Di mercoledì 7 luglio 2021) Matteo Berrettini scrive la storia del tennis italiano e vola in semifinale a Wimbledon 2021. L’azzurro è il secondo di sempre a riuscirci dopo Pietrangeli nel 1960 e dopo 61 anni e 60 edizioni del torneo Slam su erba torniamo a sognare. Anche perché il rivale del classe 1996 sarà Hubert Hurkacz, capace di estromettere Roger Federer. Per Berrettini successo sofferto – e per come si stava mettendo insperato – contro Felix Auger-Aliassime in quattro set per 6-3 5-7 7-5 6-3 dopo oltre tre ore di gioco. Primo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Matteoladel tennis italiano ein. L’azzurro è il secondo di sempre a riuscirci dopo Pietrangeli nel 1960 e dopo 61 anni e 60 edizioni del torneo Slam su erba torniamo a sognare. Anche perché il rivale del classe 1996 sarà Hubert Hurkacz, capace di estromettere Roger Federer. Persuccesso sofferto – e per come si stava mettendo insperato – contro Felixinset per 6-3 5-7 7-5 6-3 dopo oltre tre ore di gioco. Primo ...

Advertising

ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI IN SEMIFINALE BATTUTO AUGER-ALIASSIME IN 4 SET (6-3, 5-7, 7-5, 6-3) ??… - fattoquotidiano : Wimbledon, l’otto volte campione Federer va fuori ai quarti: Hurkacz lo supera 3 set a zero - fisco24_info : Wimbledon: Berrettini va in semifinale: Erano 61 anni, con Pietrangeli, che un azzurro non ci riusciva - tuttosport : #Berettini super a #Wimbledon: Auger-Aliassime ko, è in semifinale ?? -