Stasera in TV 7 luglio cosa vedere: Inghilterra-Danimarca o Chi l’ha visto (Di mercoledì 7 luglio 2021) Stasera in TV mercoledì 7 luglio: Inghilterra-Danimarca su Rai 1, Grand Hotel su Canale 5. Rete 4, appuntamento con Zona Bianca La nazionale inglese (Getty Images)Ecco l’elenco delle trasmissioni che andranno in onda Stasera mercoledì 7 luglio sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 20.30 il match valido per la semifinale di EURO 2020 tra Inghilterra e Danimarca. Su Rai 2 in onda alle 21.20 il film ”La doppia vita di mio marito”, con: Amy Nuttall, Daniel Lapaine e Chloe Sweetlove. Su Rai 3 dalle 21.20 andrà in onda “Speciale ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 luglio 2021)in TV mercoledì 7su Rai 1, Grand Hotel su Canale 5. Rete 4, appuntamento con Zona Bianca La nazionale inglese (Getty Images)Ecco l’elenco delle trasmissioni che andranno in ondamercoledì 7sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 20.30 il match valido per la semifinale di EURO 2020 tra. Su Rai 2 in onda alle 21.20 il film ”La doppia vita di mio marito”, con: Amy Nuttall, Daniel Lapaine e Chloe Sweetlove. Su Rai 3 dalle 21.20 andrà in onda “Speciale ...

_Techetechete : Buon compleanno Gina Lollobrigida! Non potevamo scegliere giorno migliore per iniziare la nuova serie di… - delosvicenza : ?????? Stasera, mercoledì 7 luglio ?????? Vi aspettiamo numerosi al consueto appuntamento del mercoledì sera ???????? Dall… - RadioSoap2 : RT @DiTeleblog: Riascolta il PODCAST di #Ascoltitv con i risultati #Auditel di oggi,i programmi di stasera e i film consigliati (dati prin… - DiTeleblog : Riascolta il PODCAST di #Ascoltitv con i risultati #Auditel di oggi,i programmi di stasera e i film consigliati (d… - CorriereUmbria : Stasera in tv, 7 luglio, Chi l'ha visto? su Rai3: documenti inediti dal Pakistan sul caso Saman #televisione… -