Scarlett Johansson e il marito Colin Jost aspettano un figlio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Scarlett Johanson è incinta, lei e il marito Colin Jost aspettano un bambino. A rivelarlo Page Six che ha ricevuto la conferma da diverse fonti. Le voci di una possibile gravidanza avevano iniziato a girare già da giugno, ovvero da quando l’attrice non aveva preso parte a diversi eventi promozionali per Black Widow, la pellicola – targata Marvel e distribuita da Disney – di cui lei è protagonista e produttrice esecutiva. E quindi, se l’assenza dice di più di una presenza, il fatto che non fosse agli eventi ha fatto sorgere qualche dubbio, così come le sue poche apparizioni sempre virtuali e senza ... Leggi su dilei (Di mercoledì 7 luglio 2021)Johanson è incinta, lei e ilun bambino. A rivelarlo Page Six che ha ricevuto la conferma da diverse fonti. Le voci di una possibile gravidanza avevano iniziato a girare già da giugno, ovvero da quando l’attrice non aveva preso parte a diversi eventi promozionali per Black Widow, la pellicola – targata Marvel e distribuita da Disney – di cui lei è protagonista e produttrice esecutiva. E quindi, se l’assenza dice di più di una presenza, il fatto che non fosse agli eventi ha fatto sorgere qualche dubbio, così come le sue poche apparizioni sempre virtuali e senza ...

