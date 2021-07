Roma, continua la strage dei centauri: con la moto contro un tir, morto un 36enne (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ancora sangue sulle strade di Roma. Stavolta la vittima è un motociclista 36enne morto nello scontro frontale con un furgoncino avvenuto ieri sera in via Cassia Nuova a Roma in zona Tomba di Nerone. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ancora sangue sulle strade di. Stavolta la vittima è unciclistanello sfrontale con un furgoncino avvenuto ieri sera in via Cassia Nuova ain zona Tomba di Nerone. ...

Advertising

fattoquotidiano : Ieri Virginia Raggi, sindaca di Roma, ha chiesto ai suoi uffici un’ordinanza immediata per la riapertura della disc… - Mov5Stelle : Per la prima volta in Italia, a Roma, si è riunita la coalizione anti-Daesh con un summit presieduto dal ministro… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, continua la strage dei centauri: con la moto contro un tir, morto un 36enne - leggoit : Roma, continua la strage dei centauri: con la moto contro un tir, morto un 36enne - giornaleradiofm : Sostenibilità: Terna, Donnarumma: 'Tyrrhenian Link procede secondo nostra pianificazione': Roma, 7 lug. (Adnkronos)… -