Omofobia: Fedeli (Pd), 'rispetto maggioranza Gruppo e partito, non sono franco tiratore' (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Un autorevole quotidiano mi annovera tra i malpancisti che potrebbero far mancare il voto sul ddl Zan. Ribadisco con forza che in Aula, nonostante i miei dubbi, voterò insieme al mio Gruppo. Chi mi include tra presunti franchi tiratori non conosce la mia storia: non ho mai utilizzato il voto segreto per esprimere una posizione. Ho grande rispetto della maggioranza del mio Gruppo e del mio partito". Lo afferma la senatrice del Pd Valeria Fedeli. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Un autorevole quotidiano mi annovera tra i malpancisti che potrebbero far mancare il voto sul ddl Zan. Ribadisco con forza che in Aula, nonostante i miei dubbi, voterò insieme al mio. Chi mi include tra presunti franchi tiratori non conosce la mia storia: non ho mai utilizzato il voto segreto per esprimere una posizione. Ho grandedelladel mioe del mio". Lo afferma la senatrice del Pd Valeria

