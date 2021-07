LIVE Inghilterra-Danimarca 1-1, Europei 2021 in DIRETTA: Sterling pareggia i conti sotto l’entusiasmo di Wembley (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40? Kane, imbuca per Saka sulla destra. Traversone in mezzo per Sterling che la butta dentro con tutto se stesso. È 1-1 a Wembley! 39? SterlingGGGGGG, ORA È DENTROOOO! 38? SterlingGG! Kane, dalla destra, corre e serve in mezzo Sterling che davanti la porta s’inserisce e spara su Schmeichel! 38? Braithwaite supera un paio di avversari in velocità, ma poi la Danimarca si perde dopo un cross dalla destra. 37? Sterling prova il tiro a giro, ma trova la faccia (la faccia!) di Simon Kjaer in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40? Kane, imbuca per Saka sulla destra. Traversone in mezzo perche la butta dentro con tutto se stesso. È 1-1 a! 39?GGGGGG, ORA È DENTROOOO! 38?GG! Kane, dalla destra, corre e serve in mezzoche davanti la porta s’inserisce e spara su Schmeichel! 38? Braithwaite supera un paio di avversari in velocità, ma poi lasi perde dopo un cross dalla destra. 37?prova il tiro a giro, ma trova la faccia (la faccia!) di Simon Kjaer in ...

giannettimarco : RT @fanpage: Perla di #Damsgaard, Danimarca in vantaggio #InghilterraDanimarca #ENGDEN - fanpage : Perla di #Damsgaard, Danimarca in vantaggio #InghilterraDanimarca #ENGDEN - ImpieriFilippo : RT @rtl1025: ? Danimarca in vantaggio sull'Inghilterra per 1 a 0! ?? Seguila con #NoiDireGol - rtl1025 : ? Danimarca in vantaggio sull'Inghilterra per 1 a 0! ?? Seguila con #NoiDireGol - zazoomblog : LIVE Inghilterra-Danimarca Europei 2021 in DIRETTA: quasi tutto pronto a Wembley per la seconda semifinale -… -