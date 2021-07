La riforma della giustizia penale potrebbe andare domani in Cdm

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Con il passare delle ore è sembrata sempre più probabile l'ipotesi di un rinvio. E infatti, come aveva anticipato Il Foglio e come hanno reso noto fonti di Palazzo Chigi, non si terrà oggi la cabina di regia sulladel processo. La giornata sarà dedicata al confronto tra le varie forze politichemaggioranza che ancora devono trovare una sintesi definitiva sulle specificheproposta dal ministro Cartabia (e sui cui grava anche l'inquietudine dei grillini sempre più sull'orlo di una crisi di nervi). Come abbiamo scritto oggi, il tempo aggiuntivo serve anche a rinsaldare ...

Advertising

marattin : Grazie a @claudiocerasa e a Nicola Rossi che - su @ilfoglio_it e su @formichenews - riconoscono che il Parlamento h… - RaiNews : A. Tajani (@Antonio_Tajani - @forza_italia) a @RaiStudio24: la riforma della #giustizia è necessaria perché la lent… - matteosalvinimi : Bene la riforma fiscale: andiamo verso una riduzione delle tasse, senza patrimoniali e stangate. La Lega ha chiesto… - ALESSIO_ARGIOLA : RT @brusco_sandro: So che tutti stiamo pensando alla finale, ma nel frattempo è buona idea guardare a quel che succede per la riforma fisca… - ALESSIO_ARGIOLA : RT @brusco_sandro: Leggete anche, sempre su @ilfoglio_it, l'articolo di @lucianocapone. -

Ultime Notizie dalla rete : riforma della

AGI - Agenzia Italia

Alla fine la cabina di regia col premier Mario Draghi, attesa oggi a Palazzo Chigi, non dovrebbe tenersi. Lagiustizia, riferiscono fonti di governo all'Adnkronos, potrebbe necessitare di tempi "più lunghi: non sono ancora maturi per il disco verde alla", riferisce un ministro. Intanto ...Di qui l'impegno condiviso ad una rapida conclusione, sollecitata da tempo sia dai sindacati sia da Confindustria, insieme all'avvio delle politiche attive e dei percorsi di formazione. ...Rinviata la cabina di regia: quella di oggi sarà una giornata di sintesi tra le forze politiche. Il testo potrebbe arrivare già domani in Consiglio dei ministri ...L'associazione degli artigiani ha realizzato un documento che sarà inviato a tutti i parlamentari della provincia di Varese: «Le Pmi hanno intenzione di far sentire le loro voce, con l'obiettivo di un ...