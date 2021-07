La Juventus rischia la beffa per un altro suo carnefice

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Lanegli ultimi anni ha sempre cercato di prendere i propri carnefici in Champions League. Cristiano Ronaldo incantò l’Allianz Stadium con una rovesciata meravigliosa, segnò al ritorno il calcio di rigore della qualificazione nel finale, dopo la decisione dell’arbitro Oliver per il fallo di Benatia su Lucas Vazquez. Nell’estate successiva lapiazzò il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AxelSprite : @mike_fusco Cosa rischia la Juventus? @Kimimaro7Gas - Kimimaro7Gas : “Cosa rischia la Juventus?” @AxelSprite - Kimimaro7Gas : “Cosa rischia la Juventus?” @AxelSprite - JUVENTUS_LIFE11 : @infinity_ivan Cosa rischia la juve? - pccpla : RT @GoalItalia: Juventus in ansia per Arthur ?? Il centrocampista brasiliano rischia l'operazione alla tibia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus rischia

Sport Fanpage

... ma questa sera c'è Italia Spagna e dunque la storiadi essere particolarmente diversa. ... e all'Italia è profondamente legato anche per i tre anni giocati con la maglia della, che ne ...Morata sarà controllato a vista da Chiellini e Bonucci, compagni alla: vietato farlo scattare sulla linea del fuorigioco,di essere letale. Dalla parte opposta l'attacco azzurro ...Ecco le parole dell’allenatore sulla dirigenza rossonera. Serse Cosmi ha parlato del Milan ai microfoni di Sky Sport. Sostituire uno come lui sarebbe un vero problema per il Milan» Serse Cosmi ha parl ...roma. L’icona di un’aquila accompagnata da un pallino bianco e uno celeste. La Lazio è pronta a riabbracciare Felipe Anderson, vicino al ritorno nella squadra che l’ha lanciato nel grande calcio. L’in ...