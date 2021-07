INPS, Tridico: “Aumento contributo primi 5 mesi segnale importante” (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Quest’anno l’INPS prevede di ripianare il buco venutosi a creare nel 2020 a causa della pandemia e della crisi economica che ne è seguita. Lo ha affermato il Presidente dell’INPS Pasquale Tridico, a Rai Radio Uno, annunciando un Aumento dei contributi. Nei primi cinque mesi del 2021, l’INPS ha incassato 5 miliardi in più di contributi delle aziende rispetto a gennaio-maggio 2020, registrando un incremento del 9,5% su base annua. “Questo e’ un segnale importante che, se il trend verrà confermato durante tutto l’anno, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Quest’anno l’prevede di ripianare il buco venutosi a creare nel 2020 a causa della pandemia e della crisi economica che ne è seguita. Lo ha affermato il Presidente dell’Pasquale, a Rai Radio Uno, annunciando undei contributi. Neicinquedel 2021, l’ha incassato 5 miliardi in più di contributi delle aziende rispetto a gennaio-maggio 2020, registrando un incremento del 9,5% su base annua. “Questo e’ unche, se il trend verrà confermato durante tutto l’anno, ...

