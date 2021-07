Il social media cinese WeChat ha cancellato molti account lgbtq+ (Di mercoledì 7 luglio 2021) La comunità lgbtq+ continua a essere al centro di discriminazioni e censura in tutto il mondo. Mentre l’Unione europea si trova ad affrontare il problema della legge contro la “propaganda gender” in Ungheria, il social media cinese WeChat, di proprietà del gigante tecnologico Tencent, ha deciso di cancellare decine di account per i diritti lgbtq+, perché in contrasto con le leggi sull’informazione online della Cina. Pur non esistendo leggi che vietino l’omosessualità o la transessualità, la comunità lgbtq+ cinese è ancora fortemente ... Leggi su wired (Di mercoledì 7 luglio 2021) La comunitàcontinua a essere al centro di discriminazioni e censura in tutto il mondo. Mentre l’Unione europea si trova ad affrontare il problema della legge contro la “propaganda gender” in Ungheria, il, di proprietà del gigante tecnologico Tencent, ha deciso di cancellare decine diper i diritti, perché in contrasto con le leggi sull’informazione online della Cina. Pur non esistendo leggi che vietino l’omosessualità o la transessualità, la comunitàè ancora fortemente ...

OfficialASRoma : L’#ASRoma presenterà ai media José Mourinho giovedì 8 luglio, alle 13:30. L’evento sarà trasmesso live sui nostri… - Radio3tweet : Ci ha insegnato a guardare in modo nuovo al colonialismo italiano in Africa, svelando la rimozione dei crimini e sm… - SOCIALnetbest : ??Ieri era la Giornata Mondiale Del Bacio 2021: i brand italiani celebrano la giornata con messaggi e creatività su… - manomela : RT @Radio3tweet: Ci ha insegnato a guardare in modo nuovo al colonialismo italiano in Africa, svelando la rimozione dei crimini e smontando… - mannocchia : RT @Radio3tweet: Ci ha insegnato a guardare in modo nuovo al colonialismo italiano in Africa, svelando la rimozione dei crimini e smontando… -

Ultime Notizie dalla rete : social media Mourinho, conferenza di presentazione alla Roma: diretta, orario e dove vederla in tv ... per la conferenza stampa che ha attirato l'interesse dei media italiani e stranieri e che sarà seguita tramite i social in tutto il ...

Serie D: Fossano, ecco il bomber! Simone Menabò è il primo rinforzo 'blues' della nuova stagione ...36 CATEGORIE POPOLARI Attualità 29263 Home in evidenza 26870 Langhe e Roero 16488 Cuneo e valli 15577 Cronaca 13276 Saluzzese 7908 Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial Edit with ...

@Zola, il miglior film sui social media che troverete in circolazione The Millennial La nuova lezione di GoDaddy sui social media e il local Nella prossima lezione, che si svolgerà mercoledì 7 luglio alle ore 16 e che sarà visualizzabile sulla pagina Facebook di GoDaddy, il tema affrontato sarà quello dei Social media 4 local. L’occasione ...

Parler di Social Brand Identity? spostando nel social network gran parte della sua attività social media per lo più concentrata su Twitter. In cambio, Trump avrebbe ricevuto il 40% delle entrate lorde di Parler che ne avrebbe ...

... per la conferenza stampa che ha attirato l'interesse deiitaliani e stranieri e che sarà seguita tramite iin tutto il ......36 CATEGORIE POPOLARI Attualità 29263 Home in evidenza 26870 Langhe e Roero 16488 Cuneo e valli 15577 Cronaca 13276 Saluzzese 7908& sharing icons powered by UltimatelySocial Edit with ...Nella prossima lezione, che si svolgerà mercoledì 7 luglio alle ore 16 e che sarà visualizzabile sulla pagina Facebook di GoDaddy, il tema affrontato sarà quello dei Social media 4 local. L’occasione ...spostando nel social network gran parte della sua attività social media per lo più concentrata su Twitter. In cambio, Trump avrebbe ricevuto il 40% delle entrate lorde di Parler che ne avrebbe ...